В сеть попало видео с места боев в Нагорном Карабахе. 18+
Нагорный Карабах при поддержке Армении в 1991 году незаконно объявил о независимости от Азербайджана
Военные действия продлились до 1994 года
Тогда они привели к гибели около 30 тысяч человек
Последствия боев на границе Азербайджана и Армении, которые прошли в воскресенье, 27 сентября, сняли на видео.
Роликом, демонстрирующим потери ВС Азербайджана в столкновениях в непризнанном Нагорном Карабахе, поделилось так называемое министерство обороны Арцаха (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На кадрах, снятых, очевидно, военным, показано подбитую технику.
Также автор ролика вблизи показал трупы солдат. Несколько тел лежали на дороге, два – в вырытой яме.
Осторожно, кадры 18+! Особо впечатлительным смотреть не рекомендуем!
Как писал OBOZREVATEL:
Конфликт двух государств вокруг Нагорного Карабаха обострился 27 сентября.
Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, а министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в провокациях и открытии огня.
Военный конфликт обсудили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Также с заявлениями о боях в Карабахе выступили президент Азербайджана и премьер-министр Армении.