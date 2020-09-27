В сеть попало видео с места боев в Нагорном Карабахе. 18+

Последствия боев на границе Азербайджана и Армении, которые прошли в воскресенье, 27 сентября, сняли на видео.

Роликом, демонстрирующим потери ВС Азербайджана в столкновениях в непризнанном Нагорном Карабахе, поделилось так называемое министерство обороны Арцаха (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах, снятых, очевидно, военным, показано подбитую технику.

Также автор ролика вблизи показал трупы солдат. Несколько тел лежали на дороге, два – в вырытой яме.

Осторожно, кадры 18+! Особо впечатлительным смотреть не рекомендуем!

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