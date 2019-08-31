В сеть попало видео, как смелая девушка избежала смерти в лифте

В сеть попала запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как китаянке чудом удалось избежать смерти в неисправном лифте.

Она ехала в нем с еще одной женщиной. Лифт по какой-то причине не двигался, и девушка с блюдом в руках решила проверить, в чем причина, пишет Metro.

Китаянка попыталась выйти из лифта, когда тот пришел в движение, не закрыв двери. Чтобы не попасть в кошмарную ситуацию, смелая девушка, игнорируя крики своей испуганной попутчицы, вылетела на этаж.

Девушка в лифте

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Чикаго (США) с высоты 95-го этажа Ханкок-центра упал лифт с шестью пассажирами.

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