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В сеть попало видео, как смелая девушка избежала смерти в лифте

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В сеть попала запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как китаянке чудом удалось избежать смерти в неисправном лифте.

Она ехала в нем с еще одной женщиной. Лифт по какой-то причине не двигался, и девушка с блюдом в руках решила проверить, в чем причина, пишет Metro.

Китаянка попыталась выйти из лифта, когда тот пришел в движение, не закрыв двери. Чтобы не попасть в кошмарную ситуацию, смелая девушка, игнорируя крики своей испуганной попутчицы, вылетела на этаж.

Девушка в лифте

Девушка в лифте

Новости
Шагнул вниз с 5 этажа: под Киевом произошло смертельное ЧП с лифтом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Чикаго (США) с высоты 95-го этажа Ханкок-центра упал лифт с шестью пассажирами.

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Место
Китай
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