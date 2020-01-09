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10 января • обновлено в 01:24
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В Иране обнародовали ранее неопубликованное видео катастрофы Boeing 737

1.6т
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В сети было опубликовано новое видео крушения Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Запись 9 января обнародовал пользователь Twitter с ником Iranian Patriot, заявив, что кадры снял его товарищ.

Накануне появилось еще одно видео катастрофы, достоверность которого подтвердили иThe New York Times и команда расследователей Bellingcat.

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На кадрах видно, как ракета попала в Boeing над Парандом, который находится недалеко от аэропорта Тегерана.

После попадания ракеты в самолет произошел небольшой взрыв. Тогда судно пролетело еще несколько минут и затем взяло курс обратно в аэропорт, по пути к которому взорвалось и упало.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Иране обнародовали ранее неопубликованное видео катастрофы Boeing 737

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
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