В Иране обнародовали ранее неопубликованное видео катастрофы Boeing 737

В сети было опубликовано новое видео крушения Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.
Запись 9 января обнародовал пользователь Twitter с ником Iranian Patriot, заявив, что кадры снял его товарищ.
Накануне появилось еще одно видео катастрофы, достоверность которого подтвердили иThe New York Times и команда расследователей Bellingcat.
На кадрах видно, как ракета попала в Boeing над Парандом, который находится недалеко от аэропорта Тегерана.
После попадания ракеты в самолет произошел небольшой взрыв. Тогда судно пролетело еще несколько минут и затем взяло курс обратно в аэропорт, по пути к которому взорвалось и упало.
#هواپیمای_اوکراینی— Iranian Patriot 🇮🇷 (@IranianPatriot) 9 января 2020 г.
فیلم یکی از دوستان. pic.twitter.com/NTigX0ZlwC
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой. Аналогичное мнение выразили также лидеры Британии и США.
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