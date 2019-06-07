В сеть попало эксклюзивное видео с Асcанжем из тюрьмы

В сеть попало видео, снятое в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш, где находится под стражей разоблачитель секретов самых влиятельных стран мира, а также основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

47-летнего австралийского интернет-журналиста снял на видео его сокамерник, который назвал себя его сторонником. Ролик попал в распоряжение видеоагентства Ruptly (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В видео можно увидеть, как мужчина в спокойном расположении духа проводит жизнь в тюрьме: общается с другими заключенными, занимается уборкой в камере.

Джулиан Асандж в тюрьме Скриншот

После увиденного пользователи сети тут же принялись поддерживать бизнесмена.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 мая суд Лондона приговорил создателя сайта и некоммерческой организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения.

Ранее Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну, которую разрешил британский суд.

10 апреля 2019 года ему было отказано в дальнейшем проживании на территории посольства и уже 11 апреля основателя WikiLeaks задержали.

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