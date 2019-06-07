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В сеть попало эксклюзивное видео с Асcанжем из тюрьмы

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В сеть попало видео, снятое в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш, где находится под стражей разоблачитель секретов самых влиятельных стран мира, а также основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

47-летнего австралийского интернет-журналиста снял на видео его сокамерник, который назвал себя его сторонником. Ролик попал в распоряжение видеоагентства Ruptly (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В видео можно увидеть, как мужчина в спокойном расположении духа проводит жизнь в тюрьме: общается с другими заключенными, занимается уборкой в камере.

Джулиан Асандж в тюрьме

Джулиан Асандж в тюрьме

Скриншот

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После увиденного пользователи сети тут же принялись поддерживать бизнесмена.

В сеть попало эксклюзивное видео с Асcанжем из тюрьмы

Скриншот

В сеть попало эксклюзивное видео с Асcанжем из тюрьмы

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Джулиан Ассанж
Место
Великобритания
Тег
тюрьма
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