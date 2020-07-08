В Сербии вспыхнули протесты из-за карантина: люди потребовали отставки президента и штурмовали парламент. Фото

В столици Сербии вспыхнули протесты после введения в городе комендантского часа в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

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Местные жители считают, что негативная динамика связана с ранней отменой ограничений из-за желания президента Александра Вучича провести парламентские выборы, которые завершились его победой, пишет DW (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во вторник, 7 июля, на улицы Белграда вышли несколько тысяч человек. Люди бросали в отделения полиции камни, файеры, а одна из групп радикалов пыталась штурмовать здание парламента.

Протесты в Сербии

Протесты в Сербии

Протесты в Сербии

В результате полиция применила слезоточивый газ и другие специальные средства. РИА Новости сообщают, что в происшествии пострадали несколько человек, некоторых активистов задержали.

Протесты в Сербии

Протесты в Сербии

Протесты в Сербии

Протесты в Сербии

Протесты в Сербии

Протесты в Сербии

Протесты в Сербии

Протесты в Сербии

Протесты в Сербии

Протесты в Сербии

Как писал OBOZREVATEL ранее, Конституционный суд Украины 8 июля продолжит рассмотрение дела о соответствии Основному закону положений постановления Кабинета министров о введении карантина. Его могут признать незаконным.