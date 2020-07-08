В Сербии полиция бронетехникой разгоняла протестующих против комендантского часа. Фото и видео стычек

В столице Сербии, Белграде, полиция использовала слезоточивый газ и бронетехнику, чтобы разогнать протестующих, выступающих против введения комендантского часа из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Как сообщает "Радио Свобода. Европа", 8 июля протесты под парламентом, которые начались днем ранее, продолжились с новой силой.

"Протестующие собрались под сербским парламентом и снова атаковали многочисленные полицейские силы, которые его охраняют. Они бросали в правоохранителей камни и факелы, а те ответили слезоточивым газом", – сообщили в издании.

Около 20:30 по местному времени протестующие сорвали забор перед зданием парламента и попытались ворваться внутрь, однако были остановлены полицией. После этого правоохранители использовали газ, собак и бронетехнику, чтобы отогнать митингующих с площади. Те отступили в ближайший парк, однако некоторые все же вернулись и продолжили стычки с полицией.

Как сообщает Euronews, после протестов президент Сербии Александр Вучич заявил, что отказывается от идеи комендантского часа с пятницы по понедельник.

"Кризисная команда страны, премьер-министр и министр здравоохранения "вероятно, решат завтра ввести более жесткие меры, но без введения комендантского часа", – передает его слова издание.

Протесты в Сербии

Протесты в Сербии

Протесты в Сербии

Протесты в Сербии

Протесты в Сербии

Протесты в Сербии

Протесты в Сербии

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты из-за введения комендантского часа начались еще 7 июля. В тот день были ранены 43 полицейских и 17 митингующих, а 23 человека – задержаны.