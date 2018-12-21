В Сербии поезд протаранил школьный автобус: погибли 5 человек, ранены 30

В Сербии 21 декабря поезд протаранил школьный автобус на железнодорожном переезде Дони-Меджурово у города Ниш. После столкновения от сильного удара вагон сошел с рельсов.

В результате аварии погибло пять человек. Трое, среди которых был ребенок, скончались на месте аварии, еще двое пострадавших — в больнице, передает Telegraf.

По информации врачей, госпитализированы 30 пострадавших, 10-12 из них — в тяжелом состоянии.

Telegraf

Telegraf

Пять пострадавших находятся в операционных, среди пострадавших - 10 детей.

Все пострадавшие были пассажирами автобуса, который перевозил детей, никто из пассажиров поезда не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Анкаре 13 декабря во время движения два пассажирских поезда столкнулись лоб в лоб, семь человек погибли.