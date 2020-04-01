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1 апреля • обновлено в 20:32
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В Сербии член правительства умер от коронавируса

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В Сербии от коронавируса COVID-19 умер государственный секретарь министерства защиты окружающей среды Бранислав Блажич.

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Об этом в среду, 1 апреля, сообщила пресс-служба министерства. Отметим, госсекретарь в Сербии является должностью по рангу ниже замминистра.

"С большим прискорбием оповещаем общественность, что наш уважаемый и дорогой коллега, государственный секретарь доктор Бранислав Блажич, скончался после непродолжительной болезни", – сказано в сообщении.

Бранислав Блажич умер от COVID-19

Бранислав Блажич умер от COVID-19

Коллаж

Блажичу было 63 года. Его с подтвержденным коронавирусом госпитализировали в Белграде 24 марта. В минувшую субботу состояние пациента описывали как "серьезное, но стабильное".

В 1998-2000 годах Блажич был министром защиты окружающей среды Сербии, был членом Радикальной партии и соучредителем правящей Прогрессивной партии.

Это первый случай смерти от COVID-19 среди чиновников страны. По данным на 1 апреля, число жертв болезни в Сербии достигло 28 человек, всего в стране 1 060 подтвержденных больных коронавирусом.

Как писал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин в среду, 1 апреля, в связи с пандемией подписал закон, позволяющий правительству вводить режим ЧС и повышенной готовности.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Сербия
Теги
инфекция болезнь вирус чиновники смерть
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Значит надо всей Сербии домашный арест объявить и назвать это карантином. Подробности у Зелёной Сопли, он сам такое придумал
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