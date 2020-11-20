В Сербии от COVID-19 скончался патриарх: лечили медики из России

В Сербии в возрасте 90 лет от последствий коронавируса умер патриарх Сербский, предстоятель православной церкви Ириней (в миру – Мирослав Гаврилович).

Сердце священнослужителя остановилось 20 ноября в больнице, где медицинскую помощь ему оказывали российские врачи. О трагической вести сообщила в официальном релизе Сербская православная церковь.

Отмечается, что Ириней был госпитализирован в военный госпиталь еще 4 ноября, после выявления у него COVID-19.

Накануне в православной церкви Сербии уточнили, что состояние здоровья патриарха ухудшилось, врачам пришлось сделать ему интубацию. В целом же участие в лечении патриарха принимали медики из РФ.

"Постоянный совет врачей с участием медиков из Российской Федерации осуществляет мониторинг общего и клинического состояния Святейшего патриарха", – говорилось в заявлении.

На сообщения о смерти священнослужителя отреагировал президент страны Александр Вучич в Instagram.

"Для меня было честью быть знакомым с Вами. Такие люди, как Вы, никогда не уходят", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что с коронавирусом были госпитализированы предстоятели православных церквей Сербии, Греции и Албании.

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