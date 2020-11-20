В Сенегале более ста человек заразились неизвестной болезнью: какие симптомы

Мирослав Семенюк Мир 10:33, 20.11.2020 Обновлено: 10:41, 20.11.2020

В Сенегале (Африка) более 100 человек заразились неизвестной болезнью.

Как сообщает Dacar Actu, источник болезни может находиться в открытом море, так как ею заразились только рыбаки, выходившие на промысел между городами Рюфиск и Мбур, недалеко от столицы страны Дакара.

У больных наблюдаются высыпания на коже по всему телу в виде струпьев (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Мы предупредили, но реакции властей не последовало. Ситуация очень серьезная. По нашим данным, именно вода в открытом море является источником этой загадочной болезни", – заявил один из рыбаков.

Всех зараженных пока размещают на территории стадиона в Рюфиске.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Перу в индейском поселении появилась неизвестная болезнь.

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Мир

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