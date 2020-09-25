В Сенате США заговорили о санкциях против России из-за Навального

Члены Сената США предложили ввести санкции против чиновников РФ из-за дела российского оппозиционера Алексея Навального.

Как говорится в заявлении на официальном сайте сенатора-республиканца Марко Рубио, санкции предлагается ввести против российских официальных лиц, которые "замешаны в открытом нарушении международного права", в том числе в отравлении Навального.

Также законопроект требует от властей США отчитаться перед Конгрессом о "личном благосостоянии Владимира Путина и его приближенных, накопленном с помощью коррупционных практик".

Кроме того, документ обязывает Белый дом выяснить, нарушала ли Россия американские законы, запрещающие использование химического и биологического оружия.

Чтобы законопроект был принят, его должны поддержать Сенат и Палата представителей, после чего подписать президент США.

Как сообщал OBOZREVATEL: