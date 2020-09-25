В Сенате США заговорили о санкциях против России из-за Навального
Санкции предлагается ввести против российских официальных лиц
Законопроект требует от властей США раскрыть, что им известно о финансах Путина и его окружения
Также Белый дом должен определить, были ли нарушены Москвой законы о запрете химического и биологического оружия
Члены Сената США предложили ввести санкции против чиновников РФ из-за дела российского оппозиционера Алексея Навального.
Как говорится в заявлении на официальном сайте сенатора-республиканца Марко Рубио, санкции предлагается ввести против российских официальных лиц, которые "замешаны в открытом нарушении международного права", в том числе в отравлении Навального.
Также законопроект требует от властей США отчитаться перед Конгрессом о "личном благосостоянии Владимира Путина и его приближенных, накопленном с помощью коррупционных практик".
Кроме того, документ обязывает Белый дом выяснить, нарушала ли Россия американские законы, запрещающие использование химического и биологического оружия.
Чтобы законопроект был принят, его должны поддержать Сенат и Палата представителей, после чего подписать президент США.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 августа Алексею Навальному стало плохо прямо на борту самолета. Самолет экстренно сел, а политика срочно госпитализировали.
Оппозиционера доставили на лечение в Германию, в клинику Charite.
Там подтвердили, что Навальный был отравлен и впал в искусственную кому.
14 сентября немецкое правительство сообщило о том, что три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
В тот же день во время телефонной беседы президент Франции Эммануэль Макрон также заявил главе РФ Владимиру Путину, что у него есть доказательства того, что Навального отравили "Новичком".
15 сентября Алексей Навальный поделился первым фото после отравления и выхода из комы.
23 сентября стало известно, что Навального выписали из клиники Charite.