В Сенате США не признали победу Байдена и выразили поддержку Трампу. Видео

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконелл считает, что Дональд Трамп имеет право требовать расследовать "нарушения", которые могли быть допущены во время президентских выборов.

Он также не признал предварительные результаты, по которым Джо Байден стал главой государства, передает "Голос Америки" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Президент Трамп имеет 100-процентное право проверить сообщения о нарушениях и рассмотреть имеющиеся варианты правовых действий", – сказал Макконнелл.

Между тем, ранее два других сенатора-республиканца, Сьюзан Коллинз и Бен Сасс, поздравили Байдена с победой.

Как сообщал OBOZREVATEL, что по результатам выборов в США кандидат от демократов Джо Байден предварительно победил в Пенсильвании и станет 46-м президентом Соединенных Штатов. В регионе, где он родился, политик получил 20 голосов выборщиков, необходимых для победы. Байден теперь имеет в общей сложности 290 голосов при необходимых 270.