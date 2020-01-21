"В семье никого не осталось": авиаудар России в Сирии убил десятки мирных людей. Страшные фото

В результате авиаудара под руководством России в Сирии погибли минимум 18 человек, включая целую семью.

Десятки тысяч людей спаслись бегством, отправившись к границе с Турцией. Об этом пишет The Guardian (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Семья из восьми человек, из них шестеро - дети, была убита в деревне Кфар-Таал к западу от контролируемого правительством Алеппо, а еще четыре мирных жителя были убиты в Маардабсе на юго-востоке провинции Идлиб.

Конфликт в Сирии independent.co.uk

"Бог отомстит всем тиранам. В моей семье больше никого не осталось ", – сказал 71-летний Абу Ясир, родственник семьи, уничтоженной в Кфар-Таале.

Еще минимум восемь гражданских были убиты во время других ударов военных самолетов правительства России и Сирии по сельским районам оппозиции.

Конфликт в Сирии independent.co.uk

Агентства ООН по оказанию помощи заявили, что из-за этого десятки городов остались в руинах и были разрушены больницы и школы.

На прошлой неделе представители ООН заявили, что гуманитарный кризис в регионе Идлиб на крайнем северо-западе Сирии обострился и в настоящее время в бегах находится по меньшей мере 350 000 гражданских лиц.

Конфликт в Сирии independent.co.uk

Конфликт в Сирии independent.co.uk

Еще полмиллиона человек бежали от более ранних боев в безопасные лагеря недалеко от границы с Турцией, которая поддерживает некоторые повстанческие группировки на северо-западе.

Конфликт в Сирии independent.co.uk

Конфликт в Сирии independent.co.uk

Последнее наступление приблизило военную кампанию Башара Асада к густонаселенным центральным районам Идлиба, где, по данным благотворительных организаций и агентств ООН, находятся в ловушке почти 3 миллиона человек.

Конфликт в Сирии independent.co.uk

Конфликт в Сирии independent.co.uk

Москва и Дамаск опровергают обвинения в неизбирательной бомбардировке мирных жителей и заявляют, что они борются с боевиками-джихадистами, которые активизировали нападения на мирных жителей в городе Алеппо на севере Сирии.

Конфликт в Сирии independent.co.uk

Конфликт в Сирии independent.co.uk

Конфликт в Сирии independent.co.uk

Конфликт в Сирии independent.co.uk

Конфликт в Сирии independent.co.uk

Конфликт в Сирии independent.co.uk

Конфликт в Сирии independent.co.uk

Ранее OBOZREVATEL писал, что 15 января Россия и президент Сирии Башар Асад нанесли несколько авиаударов по сирийской провинции Идлиб. Погибли 23 человека, около полусотни получили ранения.

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