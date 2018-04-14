В секторе Газа прогремел взрыв: есть жертвы

В секторе Газа прогремел взрыв, в результате чего погибли четыре участника военизированной исламской группировки и еще несколько были ранены.

Это произошло в 100 метрах от границы с Израилем, пишет Deutsche Welle со ссылкой на представителей Палестинской национальной автономии.

Палестинцы в этом обвинили Израиль, который, в свою очередь, отрицает данную информацию. По словам представителя израильской армии, им "неизвестно о каких-либо обстрелах" в регионе.

Отмечается, что местные жители опознали членов военизированной группировки Палестинский исламский джихад, где подтвердили гибель четырех членов во время "подготовительных мероприятий".

Как сообщал "Обозреватель", 11 апреля авиация Израиля нанесла удары по военному лагерю ХАМАС в секторе Газа.