В Саудовской Аравии вынесли 8 приговоров по делу об убийстве Хашогги
Уголовный суд Эр-Рияда вынес окончательные приговоры в отношении восьми обвиняемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги.
Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Саудовской Аравии Шальана аш-Шальан. Пять человек приговорены к 20 годам тюрьмы каждый.
Еще один обвиняемый получил 10 лет тюремного заключения, двое – по семь лет лишения свободы.
Приговор окончательный и должен быть приведен в исполнение.
Джамаль Хашогги был убит 2 октября 2018 года на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело было расчленено и уничтожено.
Убийство вызвало рост напряжённости в отношениях Саудовской Аравии с Турцией, США и другими странами.
23 декабря 2019 года суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста к смертной казни. Еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Хашогги числился без вести пропавшим после того, как зашел в здание консульства в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позже стало известно, что он был жестоко убит на территории диппредставительства. Есть версия, что его растворили в кислоте.
Расчлененное тело Хашогги могло быть вывезено из Турции в чемоданах.
Правоохранители нашли фрагменты тела журналиста в колодце на территории консульства.
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