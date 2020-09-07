В Саудовской Аравии вынесли 8 приговоров по делу об убийстве Хашогги

Уголовный суд Эр-Рияда вынес окончательные приговоры в отношении восьми обвиняемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Саудовской Аравии Шальана аш-Шальан. Пять человек приговорены к 20 годам тюрьмы каждый.

Еще один обвиняемый получил 10 лет тюремного заключения, двое – по семь лет лишения свободы.

Приговор окончательный и должен быть приведен в исполнение.

Джамаль Хашогги был убит 2 октября 2018 года на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело было расчленено и уничтожено.

Убийство вызвало рост напряжённости в отношениях Саудовской Аравии с Турцией, США и другими странами.

23 декабря 2019 года суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста к смертной казни. Еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы.

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