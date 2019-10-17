В Саудовской Аравии разбился автобус с паломниками: погибли 35 человек

В Саудовской Аравии в населенном пункте аль-Акхаль в ДТП разбился автобус с паломниками. В аварии погибли 35 человек, еще четверо пострадали.

Автобус столкнулся с грузовиком в округе Медина, пишет Saudi press Agency.

Известно, что пассажирами-паломниками были граждане азиатских и арабских стран.

В аварии погибли 35 человек anbaanews.com

"ДТП произошло из-за неисправности автобуса, он в результате загорелся после столкновения. Раненые были срочно госпитализированы", – уточнили в агентстве.

Как писал OBOZREVATEL, на трассе Киев — Чоп у села Дидилов Каменка-Бугского района Львовской области вечером 4 сентября в ДТП попал пассажирский автобус с детьми. В результате аварии пострадали 14 человек. Водитель микроавтобуса погиб на месте ДТП.

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