Взрывное устройство сдетонировало на международной церемонии, посвященной окончанию Первой мировой войны на кладбище в саудовском городе Джидда.

Об этом сообщило Washingtonpost. Ранения получили два человека, в том числе сотрудник консульства в Греции.

По информации французского МИД, представители нескольких стран присутствовали на церемонии, проведенной на кладбище для умерших немусульман.

Ответственность за теракт никто на себя не взял, а саудовские официальные лица не прокомментировали происшествие.

Инцидент последовал вслед за нападением 29 октября, в результате которого был ранен охранник французского консульства в Джидде. Нападавшим оказался саудовец. Его мотивы остаются неясными.

В Джидде произошел теракт Google

Взрыв произошел на кладбище Twitter Clarence Rodriguez

Несколько человек получили ранения Twitter Catholic Arena

Ответственность за теракт никто на себя не взял Twitter Catholic Arena

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Вены 2 ноября произошла серия атак со стрельбой и взрывом, в результате которой погибли пять человек и 22 получили ранения.

Во французском Лионе возле греческой православной церкви произошла стрельба, в результате чего ранение получил священник.

Несколькими днями ранее в Ницце мужчина с ножом убил трех человек.