В Саудовской Аравии прогремел взрыв во время церемонии на кладбище, несколько раненых

Борис Бондарь Мир 15:16, 11.11.2020 Обновлено: 15:53, 11.11.2020

Взрывное устройство сдетонировало на международной церемонии, посвященной окончанию Первой мировой войны на кладбище в саудовском городе Джидда.

Об этом сообщило Washingtonpost. Ранения получили два человека, в том числе сотрудник консульства в Греции.

По информации французского МИД, представители нескольких стран присутствовали на церемонии, проведенной на кладбище для умерших немусульман.

Ответственность за теракт никто на себя не взял, а саудовские официальные лица не прокомментировали происшествие.

Инцидент последовал вслед за нападением 29 октября, в результате которого был ранен охранник французского консульства в Джидде. Нападавшим оказался саудовец. Его мотивы остаются неясными.

В Джидде произошел теракт
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Взрыв произошел на кладбище
Twitter Clarence Rodriguez
Несколько человек получили ранения
Twitter Catholic Arena
Ответственность за теракт никто на себя не взял
Twitter Catholic Arena

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Вены 2 ноября произошла серия атак со стрельбой и взрывом, в результате которой погибли пять человек и 22 получили ранения.

Во французском Лионе возле греческой православной церкви произошла стрельба, в результате чего ранение получил священник.

Несколькими днями ранее в Ницце мужчина с ножом убил трех человек.

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Мир

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