В Саудовской Аравии прогремел взрыв во время церемонии на кладбище, несколько раненых
Взрывное устройство сдетонировало на международной церемонии, посвященной окончанию Первой мировой войны на кладбище в саудовском городе Джидда.
Об этом сообщило Washingtonpost. Ранения получили два человека, в том числе сотрудник консульства в Греции.
По информации французского МИД, представители нескольких стран присутствовали на церемонии, проведенной на кладбище для умерших немусульман.
Ответственность за теракт никто на себя не взял, а саудовские официальные лица не прокомментировали происшествие.
Инцидент последовал вслед за нападением 29 октября, в результате которого был ранен охранник французского консульства в Джидде. Нападавшим оказался саудовец. Его мотивы остаются неясными.
Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Вены 2 ноября произошла серия атак со стрельбой и взрывом, в результате которой погибли пять человек и 22 получили ранения.
Во французском Лионе возле греческой православной церкви произошла стрельба, в результате чего ранение получил священник.
Несколькими днями ранее в Ницце мужчина с ножом убил трех человек.