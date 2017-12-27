В Санкт-Петербурге прогремел взрыв: есть пострадавшие

27 декабря в магазине "Перекресток" Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате чего пострадали десять человек.

Об этом сообщает местное издание "Фонтанка".

Вице-губернатор города Анна Митянина рассказала, что по состоянию на 23:30 (22:30 по киевскому времени) пострадавшие направлены в три больницы: Александровскую, Мариинскую и Елизаветинскую.

Она отметила, что одного человека уже выписали. Медики расценивают состояние шести человек, как средней тяжести. Еще трое находятся в удовлетворительном.

Взрыв прогремел в камере хранения магазина на площади Калинина в доме 44 по Кондратьевскому проспекту. По версии издания, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй – в средней степени тяжести. Волна затронула также одну из касс.

По версии Следственного комитета, мощность взрыва эквивалентна 200 граммам тротила. Правоохранители обнаружили на полу магазина шарики-подшипники, которые могут оказаться поражающими элементами самодельного устройства.

Телеграмм-канал Mash предоставил список раненных:

Соловьева Галина Николаевна 1982 г.рожд.,

Кобелева Инна Алексеевна 1971 г.рожд.,

Аликулов Иврукул Избекович (в тяжелом состоянии, осколочная рана живота),

Лыгин Антон Константинович 1980 г.рожд.,

Ушакова Елена Викторовна 1964 г.рожд.,

Александрова Людмила Петровна 1954 г.рожд.,

Литвинова Алла Евгеньевна 1962 г.рожд.,

Дорофеев Максим Алексеевич 1983 г.рожд.

Эпицентр взрыва в Санкт-Петербурге Mash

Также уточняется, что разрушений конструкций дома нет.

По версии издания "78", пострадавших доставили в больницу. Взрыв прогремел около 19:00. С места происшествия эвакуировали 50 человек.

Тем временем, в МЧС России подтвердили агентству "ТАСС" информацию о взрыве.

"В здании произошел хлопок. Спасатели уже работают на месте. Эвакуация произведена, возгорания нет", - отметили в управлении.

Источник издания сообщил, что четверо пострадавших находятся в больнице. Еще шестерых осматривают медики.

Позже, официальный представитель следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что возбуждено уголовное дело по факту взрыва.

"По факту взрыва в Санкт-Петербурге Главным следственным управлением СК по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ст. 30 ст. 105 УК РФ - "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом", - сообщила она.

Позже появилась информация о том, что подозреваемый в исполнении взрыва был замечен камерами наблюдения.

Как сообщал "Обозреватель", 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате чего погибли 14 человек.