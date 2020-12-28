В Сан-Франциско появился странный монолит из имбирных пряников. Фото

В американском городе Сан-Франциско на Рождество появился монолит из имбирных пряников.

Конструкция установлена в парке Corona Heights, пишет ВВС. Кто установил его, не известно.

Фото загадочного объекта опубликовал местный житель Джош Аккерман в Twitter. Он обнаружил сооружение, отправившись утром на пробежку.

"Пряничный монолит настоящий. Настолько реальный, что я даже видел, как кто-то лижет его", – написал он в публикации.

В комментарии изданию мужчина сказал, что "в каком-то смысле... монолит из пряников полностью показывает вычурность" его родного города (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"И я подумал, что он прекрасно демонстрирует причины, по которым я люблю Сан-Франциско", – заявил Аккерман.

Многие жители города остались в восторге от нового объекта, а некоторые назвали монолит "совершенным актом неповиновения Сан-Франциско".

По сообщению местных властей, он останется на своем месте, пока "печенье не рассыплется".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в пустыне штата Юта в США был найден металлический монолит, похожий на реквизит фильма "2001 год: Космическая одиссея" Стенли Кубрика. Позже загадочный монолит исчез из Юты и был установлен в Румынии на холме Батча Доамней в городе Пьятра-Нямц.

Серебристые монолиты, установленные в разных местах планеты, оказались работой американской арт-группы The Most Famous Artist.