В самолете из Саудовской Аравии побили пассажира, специально чихающего на соседей. Видео

В самолете, который летел из Эр-Рияда (Саудовская Аравия) в Бейрут (Ливан), побили чихающего пассажира.
Об этом сообщил ливанский телеканал NBN (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).
Twitter телеканала NBN
Один из пассажиров отказался надеть предложенные медиками маски, а потом начал специально чихать на соседей.
Из-за этого на борту началась массовая драка. Сотрудники полиции в защитных костюмах с большим трудом прорвались к зачинщику.
هرج ومرج على متن الطائرة المتوجهة من #الرياض الى #بيروت بسبب رفض بعض الركاب وضع #الكمامات وتعمدهم العطس بوجه الآخرين ! pic.twitter.com/Z1ZkzYI1FH— nbnlebanon (@nbntweets) March 14, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, многие считают, что на борту авиалайнера из-за плохой вентиляции риск заразиться коронавирусом выше. Однако на самом деле воздух в самолете лучшего качества, чем в большинстве офисов, и почти наверняка лучше, чем в автобусе.
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