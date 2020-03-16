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16 марта • обновлено в 14:52
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В самолете из Саудовской Аравии побили пассажира, специально чихающего на соседей. Видео

1.9т
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В самолете, который летел из Эр-Рияда (Саудовская Аравия) в Бейрут (Ливан), побили чихающего пассажира.

Об этом сообщил ливанский телеканал NBN (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

В самолете из Саудовской Аравии побили пассажира, специально чихающего на соседей

Twitter телеканала NBN

Один из пассажиров отказался надеть предложенные медиками маски, а потом начал специально чихать на соседей.

Из-за этого на борту началась массовая драка. Сотрудники полиции в защитных костюмах с большим трудом прорвались к зачинщику.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие считают, что на борту авиалайнера из-за плохой вентиляции риск заразиться коронавирусом выше. Однако на самом деле воздух в самолете лучшего качества, чем в большинстве офисов, и почти наверняка лучше, чем в автобусе.

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Тема
Коронавирус
Теги
самолет вирус
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