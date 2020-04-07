Коронавирус вспыхнул среди новорожденных в Румынии

В родильном доме румынского города Тимишоара у десяти новорожденных обнаружен коронавирус COVID-19.
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При этом матери детей оказались здоровыми – тесты показали отрицательный результат, сообщает Romania Insider со ссылкой на МВД Румынии.
romania-insider.com
Всего в роддоме проверили на коронавирус 49 матерей и их детей.
Также отмечается, что девять матерей в Румынии были выписаны из больниц с детьми, которые заражены коронавирусом. Министр здравоохранения Нела Тэтару приказала провести эпидемиологическое расследования.
По последним данным, в Румынии COVID-19 заразились 4 417 человек, из которых 460 вылечились. Скончались 197 человек.
worldometers.info
Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения предупредила о том, что дети тоже могут умирать от коронавируса. Пока болезнь протекает у них в легкой форме, но не исключено, что она может быть и тяжелой.
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