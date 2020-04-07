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7 апреля • обновлено в 23:20
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В румынском роддоме коронавирус обнаружили у десятерых детей

1.6т
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В родильном доме румынского города Тимишоара у десяти новорожденных обнаружен коронавирус COVID-19.

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При этом матери детей оказались здоровыми – тесты показали отрицательный результат, сообщает Romania Insider со ссылкой на МВД Румынии.

Коронавирус вспыхнул среди новорожденных в Румынии

romania-insider.com

Всего в роддоме проверили на коронавирус 49 матерей и их детей.

Также отмечается, что девять матерей в Румынии были выписаны из больниц с детьми, которые заражены коронавирусом. Министр здравоохранения Нела Тэтару приказала провести эпидемиологическое расследования.

По последним данным, в Румынии COVID-19 заразились 4 417 человек, из которых 460 вылечились. Скончались 197 человек.

Коронавирус вспыхнул среди новорожденных в Румынии

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения предупредила о том, что дети тоже могут умирать от коронавируса. Пока болезнь протекает у них в легкой форме, но не исключено, что она может быть и тяжелой.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Румыния
Тег
дети
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Если мыслить логически,то либо у кого-то из медперсонала,либо у какой-то мамаши бессимптомный вирус,хотя тест должен был показать наличие болезни
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