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12 декабря • обновлено в 09:53
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В Румынии внезапно задержали главу Меджлиса: первые подробности

1.2т
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Главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова задержали в аэропорту Бухареста (Румыния). После прохождения контроля румынские пограничники изъяли у него паспорт и 3,5 часа удерживали в трансферной зоне.

Инцидент, в котором крымчанин заподозрил "след российских спецслужб", случился утром 12 декабря. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"С момента временной оккупации Крыма РФ я и мои коллеги совершенно исключили из своих поездок страны Центральной Азии, а также Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию. На их территориях российские спецслужбы имеют де-факто право ареста преследуемых Россией лиц, независимо от их гражданства. Но не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии", – признался Чубаров.

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Главу Меджлиса Рефата Чубарова задержали в румынском аэропорту

Главу Меджлиса Рефата Чубарова задержали в румынском аэропорту

Facebook/Рефат Чубаров

По его словам, он прилетел в Румынию, поскольку там у него с коллегами назначены встречи с Государственным секретарем Министерства иностранных дел страны, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States. Они планировали обсудить ситуацию во временно оккупированном Россией Крыму, а также милитаризацию полуострова и Черного моря.

Главу Меджлиса подчеркнул, что сотрудники аэропорта так и не объяснили причины его задержания, а освободиться ему удалось лишь после немедленного вмешательства в ситуацию дипломатов – посла Украины в Румынии Александра Банькова и консула украинского посольства Павла Некрасова.

"Понятно: то, что случилось будет предметом обращения посольства Украины в Румынии к компетентным органам этой страны с целью получить четкие объяснения причин моего задержания", – подытожил Чубаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что в Украине проведут международную мирную акцию, посвященную оккупированном Россией Крыму. Она будет называться "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства".

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Автор
Дина Баронова
Персона
Рефат Чубаров
Место
Румыния Бухарест
Теги
задержание Меджлис крымские татары
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Он эту одежду на помойке подобрал? Неудивительно что его задержали)
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