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25 ноября • обновлено в 01:09
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В Румынии прошли выборы президента: стало известно, кто победил

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Во втором туре выборов в Румынии победил действующий президент страны Клаус Йоханнис.

Он набрал 63,17% голосов согласно подсчитанным 99,98% бюллетеням. Об этом сообщает Рlaytech.

Йоханнис выступал кандидатом от Национал-либеральной партии. Лидер Социал-демократической партии Виорика Дэнчилэ, бывшая премьер-министр страны, получила 36,83% голосов.

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Явка граждан составила 49,84% зарегистрированных избирателей.

Результаты Йоханниса вышли немного более скромными, чем предсказывали экзит-полы. Опрос компании IRES показывало, что Йоханнис получит 66,5% голосов, а экзит-пол CURS-Avangarde давал ему 64%.

Иллюстрация. Флаг Румынии

Иллюстрация. Флаг Румынии

Напомним, в Румынии в воскресенье, 10 ноября, начались выборы президента. Новый премьер-министр страны Людовик Орбан выразил надежду, что в случае победы Йоханнис продолжит курс на борьбу с коррупцией. В целом он известен своей проевропейской позицией.

В первом туре выборов одержал победу действующий президент, набрав 39% голосов. (Дэнчилэ около 22,5%).

Клаус Йоханнис

Клаус Йоханнис

TheWorldNews.net

Виорика Дэнчилэ

Виорика Дэнчилэ

Капитал

Как писал OBOZREVATEL, в июле Румыния заблокировала поставку Сербии российских танков и БТР из-за антироссийских санкций, введенных Европейским Союзом в ответ на агрессию Кремля в Украине. Власти страны отказалась выдавать разрешение на транзит.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Румыния
Теги
Выборы 2019 политика
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