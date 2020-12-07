В Румынии прошли парламентские выборы: чем они примечательны

На парламентских выборах в Румынии 6 декабря оппозиционная Социал-демократическая партия получила только небольшое преимущество над правящей Национал-либеральной. Однако "сюрпризом" стало то, что проходной барьер преодолел и относительно неизвестный в стране "Альянс за союз румын" (AUR).

Эта партия придерживается ультранационалистической, антивенгерской и антиевропейской риторики, сообщает Romania-Insider. При этом и явка избирателей на голосовании за представителей румынского парламента составила 32%, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.

Согласно данных экзит-полов, предварительно, голоса избирателей распределились так:

Социал-демократическая партия (СДП) – 30,5%;

Национал-либеральная партия (НЛП) премьер-министра Лудовико Орбана – чуть больше 29%;

"Альянс-2020 USR-Plus" – 15,9%;

Венгерский демократический союз (UDMR) – 5,7%;

националистическая, консервативная и антиевропейская AUR (основанная в сентябре 2019 года) – 5,3%.

Подчеркивается, что и партии бывшего премьер-министра Виктора Понта, а также экс- президента Траяна Бэсеску набрали по 5%. Но пока неизвестно, какая из этих четырех партий преодолеет 5-процентный порог и попадет в парламент, учитывая допуск на ошибку и тот факт, что голоса диаспоры не были включены в экзит-поллы.

Явка на парламентских выборах в Румынии составила самые низкие за последние 30 лет 32%

Издание акцентирует внимание на то, что только 5,8 миллиона румын пришли на избирательные участки. В 2016 году явка была близка к 40%, тогда как на президентских выборах в прошлом году составила более 47%.

"Пандемия и холодная погода, вероятно, виноваты в низкой явке, но не полностью. Например, на сентябрьских выборах в местную администрацию, которые также прошли в особых условиях из- пандемии, явка была 46%", – говорится в сообщении.

Известно, что около 260 тысяч румын за рубежом проголосовали на парламентских выборах в этом году, а это более чем вдвое больше, нежели четыре года назад, когда их было всего 106 тысяч. Однако их присутствие составило менее трети от того, что было зафиксировано во втором туре президентских выборов в 2019 году, когда за границей проголосовало более 900 тысяч румын.

По данным Постоянной избирательной комиссии (AEP), около 48 000 румын проголосовали в Италии, 32 700 – в Испании, 30 000 – в Германии, 29 000 – в Великобритании и 11 500 – во Франции. В Республике Молдова также было около 38 000 избирателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Румынии изменили дату Дня победы во Второй мировой войне, выступив против традиции СССР. Там решили отмечать его 8-го, а не 9 мая. За соответствующее решение, по согласованию с союзниками в рамках НАТО, верхняя палата парламента страны проголосовала 27 июля.