В Румынии ошибка властей привела к смерти людей от коронавируса

Первые семь жертв коронавируса в Румынии погибли из-за ошибки правительства. Им слишком поздно провели тестирование, поскольку несколько дней следовали устаревшим протоколам диагностики (их симптомы не соответствовали прописанным в старых документах).

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Об этом сообщает HotNews.ro. Отмечается, что только седьмой умерший был проверен на близкий контакт со вторым пациентом, который также погиб от коронавируса. Второй мужчина с подтвержденным диагнозом был госпитализирован в университетскую больницу в Бухаресте в феврале. Однако обследование ему провели только спустя четыре дня после госпитализации. К тому моменту пациент уже находился в очень тяжелом состоянии и умер. К тому же, он мог заразить 23 медиков, которые работали с ним. Сейчас они находятся в изоляции.

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После такого упущения румынские врачи призвали увеличить количество анализов на коронавирус и предупредили, что в противном случае распространение коронавируса в Румынии может выйти из-под контроля. Румынское правительство прислушалось к совету медиков и расширило перечень критериев для диагностики коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследование английского Саутгемптонского университета показало, что если бы Китай ввел карантин на три недели раньше, то количество заболеваний COVID-19 сократилось бы на 95%. Кроме этого факта там говорится, что множество жизней спасла бы даже неделя – если бы жесткие меры приняли семью днями ранее, то заболело бы на 66% меньше людей.

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