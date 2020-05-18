В Румынии после смягчения правил образовались гигантские очереди на границах. Фото и видео "штурма"

После смягчения карантина из-за COVID-19 и открытия контрольно-пропускных пунктов с 16 мая на румынско-венгерской границе образовались огромные очереди.

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Как пишет Special Arad, это произошло не только из-за наплыва людей, но и в связи с эпидемиологическим контролем, который замедлил процедуру въезда.

Очереди растянулись на минимум 7-8 километров, а водители, чтобы пересечь границу, ждут более 5 часов (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Очереди на границе Коллаж

На пункте пропуска Надлак І время ожидания составляло и более 8 часов. Большое скопление людей наблюдалось преимущественно на западе страны.

При этом, как видно на фото и видео с КПП, многие находились возле границы без масок, не соблюдая социально безопасного расстояния. Полиция несколько раз обращалась к гражданам с замечаниями. Сообщалось и о спонтанных акциях протеста.

Власти открыли дополнительные пропускные пункты, чтобы уменьшить нагрузку. В целом, по данным журналистов, в очередях собрались более 16 тысяч человек.

Special Arad

Отметим, сейчас румынским гражданам не обязательно проходить 14-дневный карантин в специально установленном месте, как это было раньше во время действия чрезвычайного положения, но обязательной является самоизоляция дома и эпидемиологический контроль на границе.

Special Arad

Special Arad

Special Arad

Special Arad

Special Arad

Special Arad

Добавим: в Румынии зафиксировано уже более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом и более тысячи летальных случаев инфекции.

Данные на 18 мая

Карта распространения COVID-19 по миру:

Как писал OBOZREVATEL, в Украине, в отличии от Европы, пока не обсуждается идея ввести паспорта здоровья для туристов и тех, кто пересекает границу в условиях пандемии коронавируса.