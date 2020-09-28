В Румынии мэром города избрали умершего от коронавируса
В Румынии жители города Девеселу на местных выборах переизбрали на должность своего мэра, который умер за 10 дней до голосования.
Об этом сообщило румынское “Радио Свобода". Мужчина заболел COVID-19 и скончался от осложнений.
57-летний Ион Алиман выдвигался уже на третий свой срок от партии социал-демократов. В начале сентября он заболел коронавирусом, а 17 сентября умер в больнице Бухареста.
Соперниками Алимана на выборах были представители партии Народного движения и Альянса либералов и демократов. Избиратели все равно поддержали умершего градоначальника – за него отдали 1020 голосов из 1600.
После оглашения результатов выборов жители Девеселу отправились на могилу бывшего мэра, чтобы поздравить его с победой и почтить память.
Теперь выборы городского головы будут проводить повторно. До этого обязанности будет исполнять заместитель мэра.
Партия социал-демократов также взяла большинство в местном совете.
Ион Алиман был капитаном круизного лайнера до 2012 года, после чего возглавил общину Девеселу.
Как сообщал OBOZREVATEL, 27-летняя косплеерша Лай Пин-ю и по совместительству член Демократической прогрессивной партии Тайваня победила на выборах и стала главой 12-го округа Нью-Тайбэя.