В российском Мурманске прогремел взрыв в жилом доме: обрушились три этажа

В российском Мурманске обрушилось три этажа жилого дома.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в одной из квартир произошел взрыв газа.

Местное издание B-Port уточняет, что в результате происшествия двое человек погибли и пятеро пострадали.

По информации источника Интерфакса, "на месте взрыва обнаружено тело погибшего, пострадавших увозят с ожогами дыхательных путей".

По его данным, пять человек заблокированы на третьем этаже жилого дома.

"Угол дома обрушился с пятого по третий этаж. На третьем этаже остаются заблокированными пятеро жильцов", - сказал источник. По предварительным данным, они живы.

Также в сети появились первые фото и видео с места трагедии.

По данным НТВ, из-под завалов достали трех пострадавших.

Сообщается, что погибшего убило плитой во время взрыва. Мужчина просто проходил мимо.

Кроме того, один из пострадавших, в чьей квартире взорвался газ, до происшествия обозначил этот день, как дату смерти.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Петербурге прогремел взрыв в жилом доме.