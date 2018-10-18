В России журналистам подкинули отрубленную голову: фото с жуткой угрозой

В России журналистам оппозиционного издания "Новая газета" два дня подряд присылали "подарки" с угрозами.

По данным журналистов, 17 октября в здание редакции неизвестные подбросили похоронный венок с плакатом, на котором назвали сотрудника Дениса Короткова "предателем родины".

Уже на следующий день они обнаружили корзину с отрезанной головой барана и очередной порцией угроз в адрес уже всей редакции. Также неизвестные оставили послание: "Главному редактору "Новой газеты" с приветом Вам и Короткову".

"В интернете распространяются призывы к физической расправе над журналистами, к редакции подкидываются зловещие "подарки", символизирующие смерть конкретных людей", – сказано в сообщении.

Журналисты пояснили, что против них развязали целую кампанию, утверждая, будто редакция разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности.

"У нас вообще не было публикаций на эту тему — ни в газете, ни на сайте", - добавили в заявлении.

Редакция обратилась в полицию с просьбой расследовать факты угроз и наказать виновных. В издании также пояснили, что питерский журналист Денис Коротков долгое время изучал бизнес-империю "кремлевского повара" Евгения Пригожина и деятельность российских частных военных компаний.

"Коротков подвергался травле со стороны "фабрики троллей" Пригожина и получал неоднократные угрозы физической расправой — после этого на некоторое время он был вынужден уехать из России. Угрозы в связи с публикациями Короткова, по сведениям "Новой", поступали и руководству самой "Фонтанки" (где он долгое время работал. – Ред.)", - сказано в профайле.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Новая газета" часто публикует громкие расследования в отношении российских политических и социальных событий. В частности, в мае журналист Павел Каныгин опубликовал письмо родственников погибших при крушении Boeing-777 к россиянам.

В сентябре журналисты нашли странность в документах, которые РФ представила в качестве "доказательств" вины Украины в катастрофе МН17.

Более того, издание неоднократно публиковало материалы об ужасах и пытках в российских тюрьмах, что вызвало резонанс.