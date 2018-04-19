В России заявили о повторном отравлении дочери Скрипаля

Постпред России при ООН Василий Небензя утверждает, что в кровь Юлии Скрипаль могли ввести токсичное вещество перед взятием пробы на анализ, пока она была в коме.

Такое заявление прозвучало на заседании Совбеза ООН, передает "Медуза".

Дипломату показалось подозрительным то, что в пробе крови "одной из потерпевших" через 18 дней после отравления "мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат — при том что у другого потерпевшего, получившего более сильное отравление, подобного не наблюдалось".

"Данная картина может косвенно свидетельствовать о том, что с высокой степенью вероятности перед отбором проб токсичный химикат, установленный [британской лабораторией] Портон-дауном, был впрыснут в кровь находящейся в искусственной коме потерпевшей, в связи с чем не успел вступить в биохимическую реакцию", — заявил Небензя.

Как сообщал "Обозреватель", постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что Владимир Путин лично участвовал в создании нервно-паралитического вещества "Новичок".