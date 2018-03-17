В России запретили агитацию перед выборами

В субботу, 17 марта, в России наступил день тишины, когда запрещена любая предвыборная агитация.

В соответствии с законом "О выборах президента РФ", предвыборная агитация на теле- и радиоканалах, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, передает ТАСС.

Кандидаты и партии в течение 17 марта не могут вести агитацию - проводить митинги, встречи избирателей, организовывать раздачу листовок.

Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина напомнила о недопустимости агитации в день тишины, а также проведения лотерей, связанных с выборами, и подкупа избирателей.

"Не допускается подкуп избирателей, под которым подразумевается вручение материальных ценностей в совокупности с предвыборной агитацией. В день тишины и в день выборов предвыборная агитация невозможна", - сказала она.

Также, по словам Гришиной, закон запрещает проведение лотерей и "других основанных на риске игр".

За днем тишины последует непосредственно день голосования, на протяжении которого также нельзя вести агитацию. Запрет будет действовать до 21:00 по московскому времени (20:00 по киевскому времени. - Ред.) 18 марта, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.

Как сообщал "Обозреватель", ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что россиян, за исключением дипломатов, не допустят на территорию российских дипломатических учреждений в Украине для участия в выборах.