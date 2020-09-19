В России обвинили Украину в срыве "Минска" и заговорили о риске обострения на Донбассе

В России обвинили Украину в отходе от "минских соглашений" и заявили о риске роста напряженности на Донбассе.

Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич. Его процитировали на сайте российского МИДа.

Лукашевич заявил, что на Донбассе сохраняется относительное спокойствие, что подтверждают и наблюдения специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Однако, как сказал он, ситуацию на линии соприкосновения нельзя назвать полностью удовлетворительной.

"Сохраняется угроза роста напряженности, вызванная фиксируемыми фактами нарушения мер по усилению режима прекращения огня, которые были согласованы представителями Киева, Донецка и Луганска в рамках видеоконференции контактной группы 22 июля", – отметил постпред.

Он озвучил пропагандистский тезис о том, что якобы отступление украинской стороны "от буквы и духа "минских соглашений" заблокировало продвижение по гуманитарной и политической линии урегулирования ситуации.

"Становится очевидным, что дальнейший прогресс в урегулировании является заложником отсутствия политической воли в руководстве Украины.

На этом фоне снижение количества обстрелов и относительное затишье на линии соприкосновения рискуют так и не обрести устойчивый характер", – утверждает Лукашевич.

Как писал OBOZREVATEL, ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый замглавы делегации ТКГ Алексей Резников заявил, что реинтеграция Донбасса после окончания войны продлится минимум 25 лет.