Россия выставила счет Италии за "гуманитарку" и попросила отменить санкции

В России просят Италию помочь с отменой европейских санкций. Местные СМИ называют этот жест "выставленным счетом" за помощь в борьбе против пандемии коронавируса.

Текст обращения от имени депутата российской Госдумы, главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого на имя его коллеги из партии "Движение пяти звезд" Вито Петрочелли опубликовало издание Linkiesta.

Письмо датируется 27 апреля и оно переслано послом Кремля в Италии Сергеем Разовым. В документе росдепутат Слуцкий еще раз напоминает Риму об оказанной Москвой помощи в борьбе против COVID-19. При этом главный посыл обращения касается необходимости снятия санкций с России.

"Хотел бы выразить сожаление в связи с тем, что не удалось достичь консенсуса на площадке Генеральной Ассамблеи ООН относительно внесенного РФ проекта Декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции", – пишет Слуцкий. Речь идет о событиях в конце марта, когда Владимир Путин предложил временно отменить антироссийские санкции для более качественной борьбы против коронавируса. Страны ЕС и США ему отказали.

Леонид Слуцкий 24СМИ

Также в письме Слуцкий добавил: "Называющие себя демократическими страны Запада наложили разного рода санкции почти на треть населения земного шара и не намерены их ослаблять на фоне борьбы с коронавирусом. Подобная антигуманная линия затрудняет получение качественной медицинской помощи для граждан таких стран, как Иран и Венесуела, а также не способствует эффективному восстановлению национальных экономик, в том числе государств европейского континента".

"Со своей стороны Российский фонд мира продолжит оказывать помощь государствам, пострадавшим от эпидемии COVID-19", – заканчивает письмо депутат. К слову, сам Леонид Слуцкий также находится в санкционном списке и не может посещать как США, так и страны Европейского Союза.

В сопроводительной части письма посол России Разов просит итальянского депутата Вито Петрочелли донести позицию Москвы до сенаторов.

Обращение посла Linkiesta

Как рассказала OBOZREVATEL итальянка украинского происхождения Наталья Гебрич, на официальном уровне в Италии не обсуждается идея как-то повлиять на снятие санкций против РФ. По крайней мере местные СМИ об этом ничего не сообщают: "Пока это лишь слова. У партии "Движение пяти звезд" нет такого влияния в стране, чтобы иметь возможность всерьез продвигать идею снятия антироссийских санкций".

Важно отметить, что в Италии некоторые СМИ восприняли это письмо как попытку выставить счет за гуманитарную помощь. Об это в частности пишет и Linkiesta, которая специализируется на расследованиях.

А журналист Екатерина Садилова, которая проживает в Италии, но пишет для известных украинских медиа, подчеркивает, что письмо отправлено на имя Петрочелли – сторонника политики России в Европе. Итальянский депутат часто посещал Россию и Казахстан, а также никогда особо не скрывал симпатию к Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Италии создали петицию с вопросами для президента и правительства страны с требованием рассказать о реальных целях российских военных медиков, которые якобы прилетели бороться с коронавирусом.

При этом в стране разгорелся скандал из-за интервью прибывшего российского военного вирусолога, который еще не успел помочь в борьбе с коронавирусом, но уже выдал несколько фейков.

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