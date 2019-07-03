В России выдвинули окончательные обвинения уже 13 украинским морякам: что известно

В России выдвинули окончательные обвинения уже 13 военнопленным украинским морякам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов. По словам защитника, еще четырем морякам объявили обвинения 2 июля.

"Прошли следственные действия в отношении еще четырех украинских военнопленных моряков: Владислава Костишина, Олега Мельничука, Сергея Чулибы и Василия Сороки. Военнопленных моряков и их адвокатов ознакомили с заключением комиссионной ситуационной судебной экспертизы и предъявили обвинения в окончательной редакции", – говорится в сообщении.

Украинских моряков судят в РФ "Цензор.НЕТ"

3 июля следственные действия будут продолжены относительно остальных украинских моряков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил под стражей 24 пленных украинских моряков.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что не собирается предпринимать дальнейших шагов по освобождению моряков в России, поскольку Международный трибунал ООН уже признал незаконность действий Кремля.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поставил Кремлю ультиматум: Россия должна была предоставить до 25 июня отчет об освобождении военнопленных моряков, иначе Украина начнет новую волну давления на международной арене. У Путина условие проигнорировали.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Министерство иностранных дел в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

Климкин в свою очередь обнародовал текст официальной переписки МИД России и Украины. Он обратил внимание, что российская нота – это ловушка, и похоже, у Зеленского в нее попались.

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