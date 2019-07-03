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В России выдвинули окончательные обвинения уже 13 украинским морякам: что известно

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В России выдвинули окончательные обвинения уже 13 военнопленным украинским морякам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов. По словам защитника, еще четырем морякам объявили обвинения 2 июля.

"Прошли следственные действия в отношении еще четырех украинских военнопленных моряков: Владислава Костишина, Олега Мельничука, Сергея Чулибы и Василия Сороки. Военнопленных моряков и их адвокатов ознакомили с заключением комиссионной ситуационной судебной экспертизы и предъявили обвинения в окончательной редакции", – говорится в сообщении.

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Украинских моряков судят в РФ

Украинских моряков судят в РФ

"Цензор.НЕТ"

3 июля следственные действия будут продолжены относительно остальных украинских моряков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

  • Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил под стражей 24 пленных украинских моряков.

  • Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что не собирается предпринимать дальнейших шагов по освобождению моряков в России, поскольку Международный трибунал ООН уже признал незаконность действий Кремля.

  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поставил Кремлю ультиматум: Россия должна была предоставить до 25 июня отчет об освобождении военнопленных моряков, иначе Украина начнет новую волну давления на международной арене. У Путина условие проигнорировали.

  • 27 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Министерство иностранных дел в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

  • Климкин в свою очередь обнародовал текст официальной переписки МИД России и Украины. Он обратил внимание, что российская нота – это ловушка, и похоже, у Зеленского в нее попались.

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Темы
Обострение в Азовском мореРоссийско-украинский конфликтУкраинские политзаключенные в России
Место
Россия
Теги
пленные морякиКерченский пролив
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
И...какие же они военнопленные...это обычные преступники...от которых Оккраина отказалась Путин же вам предложил идиотам их освободить..и судить по российским законам..Ан нет...вам надо чтобы они в СИЗО сидели))))))))))))))))))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Моё мнение...пришло время дурачков обменять..поторговаться...7 месяцев..для них.. это уже офигенно...будут долго писаться по ночам в воспоминаниях..)))Как Гринпис...)))Кстати...очередных дурачков на Окраине...не нашлось..А столько было грозных обещаний))и даже НАТО побоялось)))
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Сидоров Андрей, А у вас одноклітина істотко є своя думка?
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