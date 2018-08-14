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ПолитикаЭкономика

В России возник ажиотаж из-за смертоносного оружия Украины

21.8тЧитать новость на украинском

Кремлевские пропагандисты крайне нервно отреагировали на новейшее оружие Украины, которое будет продемонстрировано 24 августа во время парада ко Дню Независимости в Киеве (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

В частности, большой ажиотаж на российском телевидении вызвал анонс советника президента Украины, помощника министра обороны Юрия Бирюкова о машине, которая в случае необходимости может "поработать по Москве" с определенной точки страны. Фрагмент ролика с выступлением украинца продемонстрировали в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" и сопроводили его едкими комментариями.

"Мы уже испугались и боимся, потому что звездой парада станет некая машинка, которая при необходимости, которую спят и видят многие украинские чиновники и власть имущие, процитируем слова советника Порошенко, может поработать по Москве", — с ухмылкой отметил ведущий программы Евгений Попов, пытаясь скрыть насмешками обеспокоенность появлением у Украины нового мощного оружия.

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Бирюков, в свою очередь, также отреагировал на цитирование его слов "рупорами Кремля" и с юмором отметил, что добился своей цели — посеять панику в стране-агрессоре.

"Люблю наблюдать за жизнедеятельностью насекомых. Суетятся, копошатся, делают вид. Одно но — слишком предсказуемые, в силу скудоумия своего. Сказано "сейчас скажу, чтобы у соседей полыхнуло", хлоп, у них полыхает", — написал он на своей странице в Facebook. Кроме того, помощник главы Минобороны с сарказмом подчеркнул, что россияне не только смотрят его видеоролики в сети, но даже конспектируют и воруют их.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Киеве ко Дню Независимости впервые представят новую самоходную гаубицу "Богдана" с мощной 155-миллиметровой пушкой. В интернете уже появились первые снимки артиллерийской установки.

Читайте все новости по теме "вооружения" на OBOZREVATEL.

Тема
вооружения
Персона
Юрий Бирюков
Место
Россия
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Любитель Мокшетрав
Любитель Мокшетрав
Если свинособаки возбудились - хорошая пушка, надо брать!)) Мокши зря обсираться не будут!
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Егор
Егор
Окраина она во всем окраина. Прежде всего в головах.
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Егор, ну так сходи к дохтору
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Приходько Егор
Приходько Егор
не испугались а поржали над свидомым быдлом)
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Валерий
Валерий
Приходько Егор, не позорь фамилию. Лучше займись делом - засунь свою имперскую манию величия себе в любую из дырок на свой вкус...
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