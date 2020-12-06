США признали уроженцев Курил японцами: в России возмущены

В России возмутились фактом признания людей, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии.

Соответствующее заявление опубликовал МИД РФ в Twitter, пишет УП. Российская Федерация призвала Соединенные Штаты "знать красные линии".

В инструкции для желающих принять участие в программе Diversity Visa (грин-карт) говорится, что те, кто родился на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии, а родившиеся на Южном Сахалине – к России.

Из-за этого МИД России обвинил США в попытке поставить под сомнение итоги Второй Мировой войны и поощрении реваншизма.

"Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР… Знайте свои границы и "красные линии", – говорится в сообщении МИД РФ.

Япония претендует на Южные Курилы по Трактату о торговле и границах 1855 года.

Россия настаивает, что острова вошли в состав СССР по результатам Второй мировой войны.

В Японии территориальный спор с РФ официально называют вопросом о "северных территориях", а в РФ вообще не признают наличия территориального спора с Японией.

Конфликт Японии и России из-за Курил тянется со Второй мировой Twitter МИД РФ

Конфликт Японии и России из-за Курил тянется со Второй мировой Twitter МИД РФ

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Россия не намерена передавать Японии Курильские острова.

"Таких планов нет", – заверили в Кремле. Кроме того, эксперты считают, что выдвинутые Москвой условия передачи спорных территорий окажутся невыполнимыми для Токио.