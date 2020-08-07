В России виновной за взрыв в Бейруте "назначили" муку. Коллаж

Химик Московского государственного университета Алексей Бобровский заявил, что мука могла быть причиной взрыва в столице Ливана Бейруте.

По словам доктора химических наук, пыль муки, которая хранилась рядом с местом трагедии, способна была привести к детонации аммиачной селитры, сообщает "Рамблер".

"Пыль муки является аналогом боеприпасов объемного взрыва, когда распыляется нечто в воздухе, это поджигается, наблюдается детонация. Возможна ситуация, когда пыль муки из-за ничтожного электростатического разряда могла сама сдетонировать и вызвать детонацию селитры", – сказал Бобровский.

Он также считает, что к ЧП в порту мог привести пожар, вследствие чего селитра нагрелась и сдетонировала. На видео с места происшествия видно, что перед взрывом было возгорание. Катализатором мог послужить какой-то детонатор или дополнительная взрывчатка, отметил химик.

Как писал OBOZREVATEL ранее, вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта. Предварительная официальная версия ЧП – взрыв 2700 тонн селитры при сварочных работах.