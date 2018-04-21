В России в реку рухнул самолет: есть погибшие

В России в протоку реки Абакан в районе деревни Кайбалы (Хакассия) жестко приземлился легкомоторный самолет.
Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Алтайского района республики в РФ, передает ТАСС.
В результате погибли два человека.
"Их личности устанавливаются, принадлежность самолета пока не установлена. Погибшие находились в самолете, на земле разрушений и жертв нет", - сообщили в службе.
На месте работают правоохранители, медики и спасатели. Пожара пока нет.
Как сообщал "Обозреватель", российский федеральный телевизионный канал РЕН ТВ на своем сайте ошибочно "похоронил" 65 пассажиров самолета в Ростове-на-Дону, опубликовав новость о крушении судна.