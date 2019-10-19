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19 октября • обновлено в 18:08
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В России упростили получение гражданства для украинцев

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Правительство России одобрило отмену экзамена на знание русского языка для граждан Украины и Беларуси.

Соответствующие изменения внесут в федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации", передает РИА Новости.

Сейчас без собеседования получить статус русскоговорящих могут только те иностранцы или лица без гражданства, прямые родственники которых постоянно живут в России или ранее постоянно проживали здесь "либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы".

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Украинцы в России

РИА Новости

После принятия поправок свободно владеющим русским языком гражданам Украины и Белоруссии будет достаточно лично подать заявление о признании их носителями русского языка.

Статус носителя русского языка дает иностранцам право получить вид на жительство в России и гражданство в упрощенном порядке.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Игорь Яковенко объяснил, зачем президенту РФ Владимиру Путину упрощать получение гражданства для украинцев.

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Место
Россия
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Махов Макс
Махов Макс
Туалетная бумага, разве в Украине дефецит? Бгггггаааа
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Пишут ,что на аэродроме Кубинка, под Москвой, грузят два ИЛ 76 чистыми бланками паспортов с двуглавым петухом. Их будут сбрасывать над Украиной. Все желающие могут сами их заполнить. Ценность этого аусвайса, чуть выше туалетной бумаги среднего качества ))))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Никто из настоящих украинцев не станет маскалём!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Mega Death, Москаль, это опустившийся, потерявший обезьяний облик гамадрил. Читай Вики ))))
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Махов Макс
Махов Макс
Mega Death, мос Аль должен висеть на гылляке. А ка ЦАП, срать ему под ноги. Бгггггаааа
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