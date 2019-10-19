В России упростили получение гражданства для украинцев

Правительство России одобрило отмену экзамена на знание русского языка для граждан Украины и Беларуси.

Соответствующие изменения внесут в федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации", передает РИА Новости.

Сейчас без собеседования получить статус русскоговорящих могут только те иностранцы или лица без гражданства, прямые родственники которых постоянно живут в России или ранее постоянно проживали здесь "либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы".

Украинцы в России РИА Новости

После принятия поправок свободно владеющим русским языком гражданам Украины и Белоруссии будет достаточно лично подать заявление о признании их носителями русского языка.

Статус носителя русского языка дает иностранцам право получить вид на жительство в России и гражданство в упрощенном порядке.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Игорь Яковенко объяснил, зачем президенту РФ Владимиру Путину упрощать получение гражданства для украинцев.

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