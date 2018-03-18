В России умер известный журналист

В России 17 марта умер журналист-международник Павел Михалев.
Как сообщает "Комсомольская правда", ему было 88 лет.
Михалев скончался после тяжелой болезни.
"Он ушел, не приходя в сознание, в больнице, где оказался после травмы при падении от головокружения", - пишет издание.
ТАСС
Павел Михалев более 30 лет проработал в "Комсомольской правде", был собственным корреспондентом газеты в Каире и Лондоне.
После этого почти 20 лет он возглавлял международную службу агентства ТАСС и курировал ее спортивную редакцию.
Как сообщал "Обозреватель", 16 марта умер украинский режиссер "Ералаша".