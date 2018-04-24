В России сообщили о смерти матери Саргсяна

В России сообщили, что 23 апреля умерла мать экс-президента Армении Сержа Саргсяна, который подал в отставку с поста премьер-министра в тот же день.

Как заявил в эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, смерть Норы Саргсян могла стать одной из причин его ухода.

"Я хотел бы выразить бывшему премьер-министру Армении Сержу Саргсяну глубокие соболезнования в связи с тем, что у него умерла мать. Насколько мне известно, это тоже оказалось, как это иногда бывает, одной из причин его решения", — сказал Затулин.

Нора Саргсян

Официального подтверждение этой информации пока нет.

Армянские СМИ сообщали лишь о госпитализации Норы 23 апреля.

Ранее в "Арменпресс" сообщили, что Нора Саргсян находилась в медицинском центре "Наири" для ежегодного профилактического курса лечения. Ее взяли под усиленную охрану.

СМИ отмечают, что она не поддерживала идею сына о выдвижении на пост премьер-министра, учитывая недовольство граждан. По данным издания, каждый день ее навещала жена премьера Рита Саргсян, которая, по рассказам очевидцев, выглядела очень тревожной и грустной.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети появилась реакция протестующих на отставку Саргсяна.