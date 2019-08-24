В России случилось массовое смертельное ДТП с детьми: фото

В Калужской области (РФ) утром 24 бетономешалка выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем KIA Sportage.

Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калужской области. Как стало известно, в результате аварии погибли пятеро пассажиров легкового автомобиля: трое взрослых и двое детей.

По предварительным данным, водитель бетономешалки не справился с управлением. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Новороссийске пассажирский автобус слетел с обрыва после ДТП.

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