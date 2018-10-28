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В России слили тайные разработки боевой ''техники будущего''

6.4тЧитать материал на украинском

В сети появились первые изображения разрабатываемого в России вертолета, который якобы сможет развивать скорость до 700 километров в час.

Об этом пишет Лента.ру. Отмечается, что новейшая разработка конструкторского бюро "Камов" выполнена с фирменной соосной схемой расположения несущих винтов.

Кроме того, на вертолете появятся крылья, а его шасси будут убираться в полете. Известно, что его экипаж будет размещаться так же, как и в модели Ка-52.

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В мае прошлого года стало известно, что в России запущена разработка двух скоростных вертолетов. Отмечалось, что одна из машин будет выполнена по традиционной схеме (с одним несущим винтом), а другая — по соосной (с двумя). Планировалось, что вертолеты смогут развивать скорость до 450 и 500 километров в час соответственно.

В России слили тайные разработки боевой ''техники будущего''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия пригрозила смертоносным ''морским'' оружием.

Место
Россия
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Блядь, на словах и рисунке трансформера зделали,робот"Игорек" трансформируется в новейший вертолет.Можна новую часть "Трансформеры"снимать, Феде Бондарчуку.
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Галицький Данило
Галицький Данило
Будут, будут, канешна будут при китайском дворе у мокшанских болот. А ещё будут у каждого мокшанца вентороги, чтоб китайцам подсобнее было водить кацапчегов на КАМОВские рисовые плантации со скоростью в 700км., а ещё будут дозиметры по заправке стекломоем, которые будут убиратся в полёте. И да, ещё будет один кацапчег с крыльями следить, чтоб дырки не сверлили в полёте у стекломояносителе. Счастливого пути(н) тебе пиздлот!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Сейчас набежит стадо баранов и начнёт кричать про мультики и Мосфильм и про то, как он скоро рухнет.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Пигин Макс,а что он уже летает,что-бы рухнуть.
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