В России слили тайные разработки боевой ''техники будущего''

В сети появились первые изображения разрабатываемого в России вертолета, который якобы сможет развивать скорость до 700 километров в час.

Об этом пишет Лента.ру. Отмечается, что новейшая разработка конструкторского бюро "Камов" выполнена с фирменной соосной схемой расположения несущих винтов.

Кроме того, на вертолете появятся крылья, а его шасси будут убираться в полете. Известно, что его экипаж будет размещаться так же, как и в модели Ка-52.

В мае прошлого года стало известно, что в России запущена разработка двух скоростных вертолетов. Отмечалось, что одна из машин будет выполнена по традиционной схеме (с одним несущим винтом), а другая — по соосной (с двумя). Планировалось, что вертолеты смогут развивать скорость до 450 и 500 километров в час соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия пригрозила смертоносным ''морским'' оружием.