"Учителя просят молчать": в России школьница обстреляла одноклассников

В городе Шадринск Курганской области РФ 13-летняя девочка обстреляла одноклассников из пневматического пистолета.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, инцидент произошел в среду 21 марта в школе №15, пишет ТАСС.

"Сегодня (21 марта. - Ред.) утром в одной из школ Шадринска во время перемены девочка 13 лет из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу, произвела несколько выстрелов. В результате происшествия синяки и ссадины, предварительно, получили семь учащихся 7-го класса", – сообщили правоохранители.

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Отмечается, что в школу прибыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего.

"Образовательное учреждение работает в штатном режиме", – сказала собеседница агентства.

По ее словам, медики выехали на место ЧП и осмотрели пострадавших учеников школы, госпитализация большинству из них не потребовалась.

"По предварительным данным, одного из детей скорая забрала с собой, диагноз пояснить не смогу", – уточнила представитель МВД.

Позже стало известно, что полиция задержала двух учениц школы, одна из которых устроила стрельбу.

"Сейчас в полиции находятся две девочки. Надо сказать, что перестрелки никакой не было. Были выстрелы только из одного пневматического пистолета. Предварительная причина ЧП — неприязнь между одноклассниками. Дальше будет разбираться следствие. Психологическая помощь этим девочкам будет оказана. Если юридическое сопровождение потребуется, то это же будет оказано", — сказала "Известиям" уполномоченный по правам ребенка Курганской области Алена Лопатина.

Обе задержанные отправлены на медицинское освидетельствование, после чего будет принято решение о их дальнейшей судьбе, добавила чиновница.

В свою очередь один из учащихся этой школы рассказал Znak.com свою версию развития события.

"Три девочки закрыли кабинет и начали стрельбу. Одного человека увезли на скорой, ему попали в висок из пневмата", — рассказал он, добавив, что у девочек были еще и ножи.

"Скорее всего, решили повторить случай с колумбайном (американская школа "Колумбайн", где двое вооруженных учеников в 1999 году убили 15 человек. – Ред.)", — предположил он.

По словам школьника, стрельба произошла в 7 "б" классе во время урока географии.

"Одна девочка сказала, что ей плохо, чтобы ее проводили в медпункт. А другая девочка закрыла кабинет, в то время как учитель провожал первую – то есть у них был план", – предположил ученик.

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После того как в классе остались только школьники, одна из учениц и начала стрельбу. По его словам, перед выстрелом в одноклассника девочка попросила у него прощения.

Подросток уточнил, что сейчас учителя просят всех учащихся школы не распространять информацию о произошедшем.

Появилось первое видео с места ЧП в школе №15 в городе Шадринск. По данным местной полиции, девочка из вполне благополучной семьи. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

Позже появилась информация, что пистолет, из которого школьница открыла стрельбу по одноклассникам, был подарен ей отцом накануне инцидента.

Позже появилась информация об еще одной инциденте в школе в подмосковном Волоколамске. Дети массово отравились ядовитым газом.

183 человека обратились к врачам с жалобами. У всех пострадавших одни и те же симптомы - головокружение, слабость, тошнота, дезориентация.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в американском штате Мэриленд один из учеников открыл стрельбу в школе, ранив двоих человек.