В России школьники пожаловались, что их принуждают к акции "победобесия"

В России десятиклассники одной из школ подмосковного наукограда Королев заявили о том, что их заставляют принимать участие в акции "Бессмертный полк" 9 мая.

Дети написали об этом жалобу, однако руководство школы и пресс-служба администрации Королева отрицают существование каких-либо разнарядок на участие в праздничном шествии, сообщает "Радио Свобода".

"Я считаю это сугубо пропагандистским и политическим событием. Но, честно говоря, моя инициатива этим заняться исходит не от неприязни к акции, а от некоторых убеждений человеческой свободы", - рассказал школьник из Королева, который инициировал данную жалобу.

Ученики уверяют, что в течение учебного года на уроках учителя неоднократно говорили, что весь класс обязан прийти 9 мая на "Бессмертный полк". Явиться туда также нужно в качестве прохождения обязательных военных сборов десятиклассников для проведения зачета по строевой подготовке.

В учебном учреждении отказались комментировать инцидент, потому что, по словам руководства школы, жалобы десятиклассников основаны на предположениях, и никаких документов об обязательном участии в демонстрации 9 мая не существует.

Один из авторов идеи акции и представитель движения "Бессмертный полк" Сергей Лапенков признался, что регулярно сталкивается с информацией об организации региональными властями шествий, на которые принудительно отправляют участников.

"Мы - за то, чтобы участие в "Бессмертном полку" не было даже предметом назойливого напоминания. Разговор со школьниками должен вестись по-другому. Я хорошо помню плакатный патриотизм советского розлива, я в школе учился в это время. В моем десятом классе на демонстрацию не прийти было нельзя, но приходили, чтобы портвейн выпить с друзьями", - рассказал Лапенков.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно о большом страхе России.