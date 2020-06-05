Кремлёвские пропагандоны во всю трубят о том, что "в беспорядках в США нашли сходство с Майданом".

Ничего схожего нет и не будет. Украинцы вышли на Майдан за свободу. За свободу выбора. За право быть свободным в свободной европейской стране.

Так называемые американские антифашисты, а по сути сброд леваков, от анархистов до вечно безработных и при этом жутко скучающих на пособии преступников, вышли лишь прикрываясь благородными идеями под лозунгом "Black Lives Matter".

Не исключаю, что среди протестующих на Майдане были провокаторы, но их было ничтожно мало, может быть один на тысячу. В основном – это было всеукраинское объединение гражданской элиты. И ни один банк, магазин, ресторан, в Киеве не пострадал во время Майдана. Целыми остались даже стеклянные остановки.

Сейчас же, в том, что происходит в Штатах – концентрация варваров и внутренних оккупантов среди бунтарей просто зашкаливает. Жечь автомобили, громить витрины, чистить ювелирки и модные бутики – вот только на это они и способны.

Джордж Флойд – явно не Мартин Лютер Кинг. Тут даже говорить не о чем.

Уверен, американцы достойно выйдут из сложившейся ситуации. Ни Трамп, ни де Блазио, ни остальные алармисты и бездельники, а именно великий американский народ.

God bless America! И да, настоящие американские копы, в данной очень непростой ситуации – морально я с вами.