В России самолету пробило дно золотыми слитками

В Москве самолет авиакомпании "S7" не смог улететь в Испанию из аэропорта "Домодедово" из-за золотых слитков, которые пробили дно судна.

Как сообщается в Telegram-канале Mash, пассажиров самолета, который вылетал в город Аликанте, внезапно попросили выйти, пригнав трап обратно.

Выяснилось, что помимо багажа самолет перевозил золотые слитки - они во время погрузки упали и пробили дно грузового отсека.

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Однако самолет быстро заменили и в Испанию пассажиры улетели уже на другом судне.

Как писал "Обозреватель", накануне в России произошло страшное ЧП с самолетом.