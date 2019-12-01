Тела невозможно достать: появилось видео искореженного в жутком ДТП в России автобуса

В России на Забайкалье с моста над рекой Куэнга на лед упал рейсовый автобус с пассажирами. На видео видны последствия аварии, из-за которой как минимум 18 человек погибли.

В данный момент в автобусе остаются больше 20 человек, отмечает издание RT в Telegram. К месту аварии прибыли спасатели (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Фото упавшего автобуса t.me/rt_russian

На кадрах оперативной видеосъемки виден лежащий на крыше автобус. Судя по тому, как сильно боковые стойки вдавило в основание автобуса, можно сделать вывод о мощном ударе автобуса о лед.

Также на видео слышны крики пострадавших о помощи и просьбы о спасении из-под обломков искореженного автобуса. Стоящие около остова транспорта люди вместе с пострадавшими осматривают место аварии и пытаются достать жертв аварии из-под груды железа.

Возле окон транспорта видны следы крови и движение тел оставшихся внутри упавшего авто пассажиров. В данный момент продолжается операция по спасению, однако она осложняется тем, что тяжелой технике трудно подойти к автобусу. Лёд под ним уже треснул и спасатели опасаются, что он и вовсе уйдёт под воду.

Впоследствии в сети также появилось видео спасательной операции. Видно, как людей вытаскивают из автобуса, очевидцы радуются каждому извлеченному человеку. Впоследствии раненых начали развозить по больницам: в ближайшие населенные пункты Шилка и Нерчинск.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Забайкальском крае России автобус с 43 пассажирами и водителем рухнул с моста на лед реки Куэнга. Предварительно, погибло 18 человек.

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